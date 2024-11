Ilnapolista.it - Il Psg ha già dimenticato Osimhen, tutti gli occhi sono per Viktor Gyökeres (L’Equipe)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il Psg ha giàgliper. Lo dimostra il pezzo di oggi delche parla di un interesse concreto del club per l’attaccante dello Sporting Lisbona. Guardando i numeri di, non si pul dare torto a Campos, consulente di mercato del Psg che ha già avviato i contatti con l’entourage. “Ventitré gol in diciassette partite giocate in questa stagione in tutte le competizioni, cinque in quattro partite di Champions League, inclusa una tripletta martedì contro il Manchester City (4-1): le statistiche dicon lo Sporting Lisbona ribaltano le agende dei più grandi direttori sportivi europei“, sottolineano i francesi.Il Psg vuole, Campos già tratta con i suoi agentiScrive:“Diversi club siquindi attivati ??per ingaggiarlo la prossima estate.