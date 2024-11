Ilnapolista.it - Icardi si rompe i legamenti del crociato e del menisco ma non si abbatte: «Torno presto»

Infortunio al ginocchio destro per l’ex Inter Mauro: l’attaccante argentino del Galatasaray è uscito in barella nel corso della gara di Europa League contro il Tottenham, vinta per 3-2 grazie alla doppietta di Osimhen. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamentoanteriore e la rottura deldi.Stagione finita, quindi, per l’argentino, che ha ricevuto gli auguri del suo club:“Guarisci, sappiamo che tornerai più forte di prima!“.Grave infortunio per: «Dovrò stare fuori qualche mese»Su Instagram Maurito scrive:“Buongiorno, dopo aver effettuato gli studi stamattina è stata confermata la notizia peggiore. Rottura deicrociati e del. È tempo di stare via per qualche mese, con un sorriso, lavorando sodo e tornando migliori.