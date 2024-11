Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 8 novembre 2024: film e intrattenimento

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

Su Rai Uno Tale e quale show, su Canale 5 Endless Love. Guida aiTv della serata dell’8Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.18 Warrior. Dopo anni di ostile lontananza, i fratelli Tommy e Brendan Conlon si ritrovano faccia a faccia in un mega-torneo di arti marziali miste: in palio un premio di 5 milioni di dollari. Artefice della diaspora familiare, che ha posto i fratelli l’uno contro l’altro, il padre-allenatore Paddy, reo di aver agitato troppo le acque dei due figli durante la loro adolescenza.