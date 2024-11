Ilfoglio.it - I danni delle dicerie in Un posto al sole

La cattiveria di chi non ha niente da fare, e niente da perdere, è la cosa più brutta che ci possa capitare davanti. E ora è finita davanti a Rosa. E coinvolge tutto ciò che trova di mezzo. Le pettegole del rione si sono coalizzate contro di lei, e dopo averla presa per capelli, e infangata, riversano la loro invidia anche su chi le sta intorno. E a passarne da mezzo è anche il dottor De Santis. Giulia insiste nel volerlo tenere come medico volontario al centro d’ascolto, anche perchè la malattia è al momento in stand by. Ma nel rione le pettegole diffondono la voce che l’alzheimer gli ha dato alla testa, motivo per cui è stato cacciato dall’ospedale, e ora mette in pericolo la vita degli altri. Una brutta diceria che se arriverà all’orecchio di Luca lo affosserà ulteriormente in preda allo sconforto.