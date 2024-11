Gaeta.it - Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: un weekend di sapori e tradizioni

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladelè tornata, pronta ad accogliere visitatori e appassionati per un altro emozionanteall’insegna della gastronomia e dellelocali. Questo evento, che si svolge nella splendida cornice di Alba, in provincia di Cuneo, offre l’opportunità di scoprire il preziosoe i prodotti tipici delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Laè un incontro imperdibile per chi ama iautentici e le esperienze culinarie uniche.Il mercato mondiale delIl Mercato Mondiale delrimane aperto durante il fine settimana, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Qui i visitatori possono ammirare e acquistare il, un prodotto pregiato che rappresenta l’eccellenza della nostra terra.