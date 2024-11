Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, paga per fare sesso, poi chiama il 112

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Comacchio (), 8 novembre 2024 – Una bizzarra segnalazione da parte di un “cliente insoddisfatto”, ha consentito ai carabinieri della Compagnia di Comacchio di scoprire una casa di prostituzione a Lido delle Nazioni. E nei guai sono finiti l’uomo e la donna che sono stati trovati all’interno. La vicenda ha preso il via nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando ha squillato il telefono della centrale operativa dei Carabinieri della città lagunare. Are era un cittadino straniero che intendeva segnalare un singolare “problema” di cui era rimasto vittima: l’uomo ha raccontato di essere stato in una casa di appuntamenti e ha lamentato il fatto di aver ricevuto una prestazione sessuale diversa da quella per cui avevato. E, per questa ragione, pretendeva che gli venissero restituiti i soldi.