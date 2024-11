Quifinanza.it - Emendamenti del governo al decreto fiscale, dal canone Rai al discarico delle cartelle

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Sono svariati i temi delicati connessi al, che sembra poter spingere ila un confronto tutt’altro che semplice. I toni amichevoli sembrano ormai lontani da un po’, con i tre leader che in svariate occasioni hanno evidenziato visioni differenti e a tratti opposte.Al momento ilè in discussione al Senato e, a partire dalRai, che è di certo una priorità in chiave di propaganda elettorale, qualcosa cambierà di certo. Di seguito vi riportiamo ipotesi e certezze.Rai ridottoMatteo Salvini in passato aveva gridato ai propri elettori tutto il dissenso nei confronti delRai in bolletta. Aveva addossato le colpe a Matteo Renzi e annunciato la netta volontà di fare il possibile per cancellare il tutto questo finanziamento proveniente dalle tasche del popolo.