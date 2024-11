Quotidiano.net - Electrolux, 11 Comuni del Pordenonese chiedono tavolo confronto

Istituire undiche coinvolga Unione Europea, Governo, Regione, sindacati, associazioni di categoria e azienda per affrontare il difficile momento attraversato dallo stabilimento di Porcia (Pordenone) dell'. Loundicidell'area - oltre a Porcia, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino e Zoppola - che in un incontro istituzionale tra amministratori locali tenutosi ieri sera hanno stilato un documento in tal senso. Per il sindaco di Porcia, Marco Sartini, "650 mila pezzi all'anno rappresentano il livello di stabilità di Porcia: da due anni a questa parte, siamo tuttavia ampiamente sotto, visto che la produzione si attesta a 570 mila unità. Per radicamento nel territorio, investimenti e qualità della manodopera - ha aggiunto - sono portato a pensare chenon se ne andrà".