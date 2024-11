Amica.it - Eddie Redmayne a Roma per “The day of the Jackal”: «Il mio Sciacallo, un po’ come me»

(askanews) – È arrivata su Sky e in streaming su NOW la serie The day of the Jackal, adrenalinica rivisitazione in dieci episodi delnzo di Frederick Forsyth e del film del 1973 Il giorno dello. Nella serie diretta da Brian Kirk èad interpretare l'insospettabile assassino, l'uomo dai mille volti. L'attore britannico è venuto aa presentarla.«Devo dire che per me questo progetto era un po' complicato, perché quel film è il film preferito di mio padre. Era contento che lo facessi ma mi ha detto: non fare casini! È venuto alla prima a Londra, ha visto il primo episodio e mi ha detto: va bene, per ora non è male».: "In fondo anche lui è un attore"Dopo aver portato a termine un incarico particolarmente rilevante loentra nel mirino dei servizi segreti inglesi.