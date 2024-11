Lanazione.it - Distrazioni e rimpianti. Il ko di Chiarini pesa

Seppur decisamente onorevole, una sconfitta è sempre una sconfitta e in quanto tale si porta sempre dietro il suo carico di. Non pochi ne ha lasciati quella de La T Tecnica Gema contro la Liofilchem Roseto nel terzo turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale giocato mercoledì sera e non importa nemmeno scomodare lo scontato "se ci fosse stato": anche senza l’argentino infatti gli uomini di Del Re non solo hanno fatto sembrare umana la capolista imbattuta del Girone B, ma sono riusciti per larghi tratti a metterla persino in difficoltà. "Dobbiamo ripartire da questo spirito, che ci ha permesso di lottare ad armi pari contro una squadra del livello di Roseto – ha commentato il tecnico rossoblù a fine gara – Potevamo gestire meglio alcune situazioni, su tutte il vantaggio quasi in doppia cifra maturato nel terzo quarto (48-40), così come mi fa male il nostro 15/26 ai liberi".