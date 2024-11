Lanazione.it - Curato l’Archiano dalle ferite di alluvione e piene

Arezzo, 8 novembre 2024 – Oltre 200 mila euro: questo è l’importo utilizzato per rimettere in formain alcuni tratti, che si sviluppano su un territorio attraversato da infrastrutture strategiche e caratterizzato da un’agricoltura di qualità e da insediamenti produttivi prestigiosi. Siamo in un territorio delicato dove il torrente era segnato da profonde, apertesi in seguito alle alluvioni del 1966 e del 1992, nei tratti dove erano state realizzate le opere idrauliche via via danneggiatedegli ultimi anni. Si tratta delle più importanti operazioni di sistemazione di opere di difesa spondale e di difesa dall'erosione di fondo a cui il corso d’acqua è stato fino ad ora sottoposto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Sotto i ferri un tratto consistente, che si sviluppa, per circa 200 metri, tra le località Soci e Camprena nel Comune di Bibbiena.