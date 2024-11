Donnaup.it - Crostata nera, cacao e marmellata di arance, per chi ama il dolceamaro!

Laè unaalche accosta la dolcezza della pasta frolla all’agrumato delladi. Per esaltare il retrogusto amaro dell’agrume, viene messo volutamente meno zucchero ma piacimento se ne possono tranquillamente aumentare le dosi.Vediamo subito come si prepara.condi, ricettaIngredientiFarina, 270 g;Zucchero, 100 g;Burro (freddo), 150 g;diamare;Uova, 2: 1 intero ed 1 tuorlo;amaro in polvere, 30 g;Un pizzico di sale.PreparazioneIn una ciotola mischiate la farina con ilamaro e aggiungete lo zucchero. Unite l’uovo ed il tuorlo precedentemente sbattuti ed infine il burro a tocchetti ed pizzico di sale.Lavorate fino ad ottenere un composto omogeneo e formate un panetto. Avvolgetelo nella pellicola trasparente da cucina e mettete a riposare in frigo per almeno 1 ora.