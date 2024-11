Sport.quotidiano.net - Che sfida tra Thorstvedt e Rover. Sono sul podio dei migliori tiratori

di Lorenzo Longhi SASSUOLO Entrambi classe ’99, nati a meno di un mese di distanza, ma lontani un paio di migliaia di chilometri, Kristiane Matteoaccomunati, in questa prima fase del campionato di B, da una particolare statistica: il centrocampista nede e l’esterno offensivo del Sudtirolsuldei calciatori che hanno tirato più volte nello specchio della porta, con il veneto del club altoatesino in piazza d’onore e il norvegese del Sassuolo terzo, dietro al tiratore scelto Pietro Iemmello del Catanzaro, peraltro l’unico dei tre a essere un attaccante. Secondo i dati Opta, che in questo senso non inseriscono nel computo i calci di rigore, Iemmello ha centrato lo specchio 16 volte,14 e13, con quest’ultimo ad avere realizzato 5 reti contro le 4 del capitano dei calabresi e le 3 di, ma è appunto il confronto tra i due avversari di domani, qui, a interessare maggiormente, perché a Bolzano è lecito aspettarsi che qualche pericolo arrivi proprio da loro.