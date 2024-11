Thesocialpost.it - Camionista muore sepolto da una colata di asfalto bollente

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Una morte orrenda quella di undi 41 anni. Darrell Sheriff ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella città di Jackson, in Mississippi (Stati Uniti), nella mattinata di lunedì 4 novembre. L’uomo è statoda unadi.Leggi anche: Terribile incidente tra camion e bus. A bordo le giovanili dell’EmpoliCome è morto ilSecondo quanto ricostruito dalla polizia, Darrell Sheriff era appena arrivato al cantiere per scaricare l’che stava trasportando. Ma le cose non sono andate come dovevano. Sembra infatti che il cassone del camion fosse bloccato. E così il 41enne è andato nella parte posteriore del camion per cercare di risolvere il problema. Si trattava di un guasto al sistema idraulico. Il cassone si è sbloccato all’improvviso rovesciandogli l’