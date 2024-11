Gaeta.it - Cambiamenti nel trasporto pubblico a Napoli: la linea C38 sostituita dalla nuova linea C42

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti modifiche nel sistema didihanno suscitato l’interesse della cittadinanza. A partire da lunedì prossimo, laC38, che collegava il Vomero all’ospedale Monaldi, saràC42. Questa decisione arriva dopo una serie di proteste da parte dei residenti e numerose segnalazioni riguardo ai problemi di servizio e al numero insufficiente di mezzi disponibili.Dettagli sullaC42Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari e figura di riferimento del quartiere Vomero, ha comunicato le specifiche dellaC42. Questo nuovo percorso permetterà un collegamento più diretto e pratico tra il Vomero e l’ospedale Monaldi, attraverso un tragitto che toccherà diverse strade e piazze, fra cui via Bianchi, via Jannelli e via Martini.