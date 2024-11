Tvzap.it - Calcio in lutto, l’ex presidente stroncato da un malore improvviso

Social.inda un. Il mondo delè in. Il famoso exdella LR Vicenza è statoda una 73 anni. La notizia della sua morte ha sconvolto un’intera comunità che si è stretta in un grosso abbraccio virtuale intorno alla famiglia dell’uomo. ( dopo le foto)Leggi anche:incampioneda un infarto a 35 anniLeggi anche: Mondo delin, è morto Giorgio Vitali:direttore sportivo aveva 83 anniLeggi anche:in, il giovane difensore vinto dalla malattia a soli 25 anniLeggi anche: Milan e il mondo delin: addio allo storico campioneAlfredo Pastorelli,della LR VicenzaunÈ morto nel pomeriggio di ieri, 7 Novembre 2024, a Vicenza, a causa di un, Alfredo Pastorelli, 73 anni,del LR Vicenza per poco più di un anno, dal maggio 2016 al giugno 2017, quando la squadra militava in serie B.