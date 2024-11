"Baby One More Time" di Britney Spears supera miliardo su YouTube

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Milano, 8 nov. (askanews) – Il singolo di debutto “.One”, che ha reso la statunitenseuna superstar globale e ha plasmato poi una nuova era musicale teen, hato ildi visualizzazioni su. Lo riporta Billboard. Il video con una16enne che balla in succinta uniforme scolastica e canta “I must confess, I still believe.”, girato nello stesso liceo del film cult “Grease”, ha guadagnato molta attenzione quando è emerso nel 1998. Noto a tutti cosa succede dopo il suono della campanella:si lancia in una delle sequenze di danza più leggendarie della musica pop nei corridoi della scuola, eseguendo poi una coreografia all’aperto con un reggiseno sportivo e pantaloni della tuta, in una serenata amorosa ancora estremamente moderna. Nel 2009 è stato pubblicato sue lì è stato riprodotto più di 1di volte.