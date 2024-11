Gaeta.it - Ascolti tv del 7 novembre 2024: Grosso duello tra Don Matteo 14 e Endless Love

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama televisivo italiano del 7, la competizione tra le reti principali ha mostrato un confronto intrigante tra “Don14” di Rai 1 e “” di Canale 5. Le attese per la serata erano elevate, considerando la notorietà e l’amore del pubblico per entrambe le produzioni. Questi dati di ascolto, forniti da Auditel, offrono un’interessante panoramica sulle preferenze del pubblico e sull’andamento delle principali trasmissioni serali.La sfida tra Rai 1 e Canale 5: Don14 vsLa serata del 7si è animata con un testa a testa tra due colossi della programmazione televisiva. Da una parte, “Don14“, che ha riportato sul piccolo schermo le avventure del celebre prete-detective, con Raoul Bova e Nino Frassica, ha coinvolto ai teleschermi un pubblico numeroso, nonostante i dettagli sugliprecisi non siano stati resi noti.