Gaeta.it - Arrestati due uomini a New York per un complotto di assassinio contro Donald Trump

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso noto, l’8 novembre, che sono state emesse incriminazioni federali nei confronti di tre individui coinvolti in unorchestrato dal governo iraniano per assassinare l’ex presidente. Secondo i documenti ufficiali, le autorità iraniane avrebbero incaricato uno degli accusati, Fareh Shakeri, di pianificare l’operazione per eliminare, con l’obiettivo di vendicare la morte di Qassem Soleimani, un alto ufficiale iraniano ucciso in un attacco americano nel gennaio del 2020.I dettagli delLe indagini condotte dall’FBI hanno rivelato che Fareh Shakeri, un iraniano-americano indicato come un “agente” dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, sarebbe attualmente in fuga in Iran. Le autorità statunitensi hanno descritto Shakeri come il fulcro del piano di, il quale avrebbe ricevuto istruzioni dirette da fonti all’interno del governo iraniano.