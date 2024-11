Secoloditalia.it - Appendino contro Grillo: “Beppe non è lo stesso di 15 anni fa. Non è un tabu metterne in discussione i poteri”

“Io credo che se il Movimento 5 Stelle diventasse una guerra diche porta a un logoramento anziché parlare di battaglie politiche, una scissione anziché un tentativo di unitarietà rispetto a delle battaglie politiche, francamente penso che saremmo sempre più uguali agli altri”. Queste le parole della deputata del Movimento 5 stelle, Chiarache però cerca di precisare come adesso non ci sia una guerra di potere tra i pentastellati, in un’intervista a Radio Radicale. L’ex sindaco di Torino non crede sia “un tabù mettere indel garante – ossia-, come non è un tabù parlare del doppio mandato, come non è un tabù mettere inle nostre regole interne”. Nessuna censura sulle decisioni da prendere in futuro, ma le contraddizioni sul diritto “all’estinzione” dell’ M5s da parte die le sue diatribe con Giuseppe Conte rallentano i pentastellati.