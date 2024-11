Dilei.it - Angelina Mango torna sui social dopo la lunga assenza. Fan preoccupati: “Fai quello che ti senti”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

suilaaver cancellato il tour. Grande felicità da parte dei suoi fan, ma anche preoccupazione, la stessa che negli ultimi mesi è stata avanzata dalle persone che sostengono l’artista sin dai tempi di Amici,l’evidente perdita di peso. “Mi sono messa nei miei panni”, a due settimane di distanza dalla cancellazione del tour, ha condiviso un carosello con foto e video sui. Ma c’è chi non nasconde ancora oggi la sua preoccupazione per la salute della giovane, cheaver vinto Sanremo non si è fermata nemmeno per un istante.suidue settimane diUn periodo di detox daiè una scelta sempre più comune tra le star, e non può che essere doveroso, soprattutto nel momento in cui la salute deve essere messa al primo posto.