Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 7 novembre 2024: una proposta per Roberto

Ferri dovrà fronteggiare unainaspettata nel corso della puntata di Unalin onda giovedì 7. L'imprenditore, in particolare, come segnalano ledella soap opera di Rai 3, sarà alle prese con Alice, la nipote di Marina, che è rientrata a Napoli insieme a sua nonna dopo un lungo periodo trascorso a Londra. La ragazza, di recente, ha discusso con la Giordano che l'ha ammonita per le continue uscite serali che la distraggono dallo studio. Alice ha ribadito a Marina il suo desiderio di diventare un'influencer e, a quel punto, per sedare gli animi, ha proalla figlia di Elena di accompagnarlo a Radio Golfo 99 per farle visitare l'emittente e capire se possa essere un settore di suo interesse.Alice, una volta arrivata in Radio, si è imbattuta in Vinicio e tra i due è scattata una simpatia immediata.