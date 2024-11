Travolti tre vigili a Roma uno è grave

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

8.05 Tre agenti della polizia stradale sono statida un'auto durante i rilievi di un incidente a, in via Tiburtina all'altezza del ponte del GRA I, due donne e un uomo,sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il piùè un agente di 25 anni ricoverato al San Camillo al quale è stata amputata una gamba. Ilincidente è avvenuto nella serata di ieri. Nella notte il sindaco di, Gualtieri, è andato a trovare i feriti. Accertamenti tossicologici sul conducente dell'auto che li ha