Secoloditalia.it - Telefonata Meloni-Trump: collaboriamo sui principali dossier dall’Ucraina al Medio Oriente

Il faro è sempre l’interesse dell’Italia. E’ la stessa Giorgiaa diffondere i contenuti della conversazione telefonica avuta con Donald, fresco di vittoria. “Ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente eletto degli Stati Uniti d’America, per congratularmi della vittoria elettorale. La conversazione ha costituito l’occasione per confermare la solida alleanza, il partenariato strategico e la profonda e storica amicizia che da sempre legano Roma e Washington”. Così scrive dai suoi profili social il presidente del Consiglio.“Nel corso dellaabbiamo espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti iinternazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in. Con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l’Unione europea.