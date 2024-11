Gaeta.it - “Splendida Cornice torna con ospiti eccezionali e nuove sorprese nella puntata del 7 novembre”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterin prima serata su Rai3 “”, il people show condotto da Geppi Cucciari che unisce satira, cultura e intrattenimento.di giovedì 72024, il programma promette emozioni e momenti di grande affiatamento con un cast diillustri. Scopriamo insieme anticipazioni e dettagli circa questo appuntamento da non perdere.di spiccodel 7In questa terzadella stagione, Geppi Cucciari accoglierà un parterre veramente ricco. Tra glifigurano nomi noti del panorama culturale e dello spettacolo. In primis, il celebre scrittore e giornalista Antonio Scurati, che verrà a raccontare della sua ultima pubblicazione e del suo approccio alla narrativa contemporanea. Accanto a lui, l’attore e conduttore Claudio Bisio, noto per il suo talento comico e i suoi ruoli iconici in televisione e cinema, non mancherà di strappare qualche risata al pubblico presente in studio.