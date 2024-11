Ilfattoquotidiano.it - Sinner svela come userà i 6 milioni vinti in Arabia: “Tra poco nascerà una Fondazione. Ho una mia idea per poter fare del bene”

“Servizio, fisico, costanza: in inverno lavorerò per migliorare. Un anno difficile, ma sono riuscito a rimanere me stesso”. Queste sono state le prime parole di Jannikdurante l’evento di presentazione del calendario Lavazza 2025, a cui il tennista ha partecipato a Torino, dove già si trova in vista delle imminenti ATP Finals 2024. Sul mese da “cerchiare in rosso”si è sbilanciato: “Dico proprio novembre, il mese delle Finals, a Torino. L’atmosfera è sempre speciale e a questo torneo mi legano tanti bei ricordi”.ha poitointende investire i 6al Six Kings Slam: “Una. Ancora non posso anticipare nulla perché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma trala annunceremo e sono molto contento diessere utile perdel