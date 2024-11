Formiche.net - Senza Gallant ma con Trump, Netanyahu dopo 13 mesi di guerra. Conversazione con Dentice

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Con sette fronti aperti (Gaza, Libano, Siria, Iraq, Yemen, Iran, Cisgiordania) attorno a sé, il leader israeliano Benjamindecide di sfiduciare Yoav, popolare ministro della Difesa, perdendo un pezzo caratterizzante del suo governo, ma vi aggiunge un fattore potenzialmente determinante: il ritorno alla Casa Bianca di Donald. Una fonte diplomatica commenta che “la scelta di Bibi è stato il momento in cui ho capito cheavrebbe davvero vinto”, alludendo al fatto che l’israeliano abbia scelto di tagliare i complicati rapporti con il ministro anche approfittando che lui era quello che aveva più rapporti con l’amministrazione Biden.Se nel discorso dei setti frontidenunciava coloro che come Emmanuel Macron proponevano un embargo sulle armi contro Israele per pressare sul cessate il fuoco, con una postura severa per le migliaia di vittime civili prodotte nelladi reazione all’attacco di Hamas del 10/7.