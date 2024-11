Scienza, così il Dna riscrive la storia delle vittime di Pompei

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Il genere e le relazioni familiari degli abitanti dinon corrispondono sempre alle interpretazioni tradizionali che erano state formulate in gran parte da ipotesi moderne. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista ‘Current Biology’, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Harvard e dell’Universita’ di Firenze. Il team, guidato da David Reich, Alissa Mittnik e David Caramelli, ha raccolto campioni di materiale genetico dai calchi dei corpidell’eruzione del Somma-Vesuvio, che nel 79 d.C. seppelli’ la piccola citta’ romana di. “I dati scientifici non sono in linea con le ipotesi comuni – riporta Reich – uno degli esempi piu’ emblematici riguarda una coppia di corpi, un adulto che indossava un braccialetto d’oro e un bambino, finora considerati madre e figlio.