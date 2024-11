It.newsner.com - Scena tagliata di Dirty Dancing conferma i nostri sospetti

è uno dei miei film preferiti di sempre – probabilmente l’avrò visto almeno 50 volte!Ogni, ogni mossa, ogni canzone è impressa nella mia memoria. Pensavo di aver visto e letto tutto su questo magico film, ma ultimamente sono venute alla luce delle scene eliminate.E se si guarda con attenzione, i fotogrammi dimenticati rivelano qualcosa che tutti sospettavamo.è più di un film: è un’esperienza, un ritratto impeccabile di un amore giovane e di un’innegabile chimica.Patrick Swayze e Jennifer Grey erano elettrici insieme sullo schermo, creando scintille che rendevano indimenticabile ogni ballo, ogni sguardo. Il loro legame è il motivo per cui questo film è, a buon diritto, un classico moderno. Nessuno si muoveva come Patrick e Jennifer dava vita a “Baby” in un modo che nessun altro avrebbe mai potuto.