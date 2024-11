Secoloditalia.it - Pompei, uno studio sul dna dei resti ossei riscrive l’identikit delle vittime dell’eruzione e la mappa dei loro legami

, unosensazionale porta a nuove valutazioni, a diverse conclusioni, e a un ampliamentoconoscenze fin qui acquisite sulla storiae ladeitra le: unosul dna deie parte del volto culturale e sociale della popolazione antica. Ebbene , in un servizio particolarmente dettagliato, Italpress come si è arrivati a queste recenti acquisizioni che rimettono in discussione parteconclusioni fin qui acclarate. Vediamo come., una sorpresa continuaNel 79 d.C. il Vesuvio produsse unamaggiori eruzioni della sua storia seppellendo la città romana die i suoi abitanti sotto uno spesso deposito formato da lapilli e ceneri. Moltiani furono uccisi dal crollo dei tetti dovuto al carico dei lapilli che cadevano da decine di chilometri d’altezza mentre altri, sopravvissuti a questa prima fase, trovarono la morte a causa dai flussi piroclastici che avvolsero e inglobarono i corpi in un compatto deposito di cenere, preservandone le fattezze.