Ilrestodelcarlino.it - ‘Piazzapulita’ XX Settembre a Bologna, il progetto di Ascom: “Così la riqualifichiamo”

, 7 novembre 2024 – Piazzapulita. È questo il nome delcon cui Confcommercio-si presenta al bando per la riqualificazione di piazza XX, scaduto ieri alle 12. Ad annunciarlo è Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio-/strada Maggiore 23)- Conferenza stampa "Nasce il Club Zivieri-Dal nuovodi equity crowdfunding all'apertura nel cuore della città di: un'occasione importante per costruire con la famiglia Zivieri un futuro di qualità ". Partecipano G.Tonelli direttore generale, A.Zivieri amministratore unico Gruppo Zivieri, G.L.Galletti presidente Emil Banca, D.Ravaglia presidente Fondazionewelcome. Direttore Tonelli, perché? “Le regole d’ingaggio di questo intervento devono essere chiare: allontanare dall’area gli spacciatori e i loro clienti, creando le condizioni per il rilancio della sicurezza e del commercio della zona”.