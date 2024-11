Gamberorosso.it - Piatta e con pochi spunti: ecco la ristorazione di Roma secondo la Michelin

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Si dice spesso che lavalorizzi, più degli altri, i luoghi a forte vocazione turistica (vedi il caso Campania, che, tra Costiera e Penisola Sorrentina, continua a folgorare gli ispettori della guida francese), ma, come in mille altre situazioni di contraddizione, il parametro non pare reggere per le grandi città italiane,, in primis.Città fuori fuocoLa fotografia che la guida2025 offre della Capitale d’Italia è, a dir poco, sfocata. Ma ci sentiamo di dire che laè fuori fuoco su tutta la corrente didi nuova generazione che sta innovando profondamente la cucina italiana nei modi e nei tempi. Come non c’è la Milano di Trippa (che almeno si distingue per un Bib Gourmand) non c’è nemmeno ladi Retrobottega, che - se fosse a Parigi, invece che in via d'Ascanio - meriterebbe una stella da un bel po’, non solo per il tipo di cucina e di progettualità portato avanti, ma per la boccata di aria fresca che ha significato nel centro storico di una delle città più belle del mondo.