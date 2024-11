Iltempo.it - "Non può essere vicepresidente". Glucksmann contro Fitto

Raphaelattacca Raffaele. L'eurodeputato francese dell'S&D ritiene che anon debba andare la vicepresidenza della Commissione Ue perché Ecr non ha sostenuto l'elezione di Von Der Leyen. E il sistema di alleanze non è cambiato. Naturalmente Naturalmente il centrodestra fa murole dichiarazioni di. "Simul stabunt, simul cadent". Così Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, replica all'eurodeputato francese dell'S&D Raphaël, che ha dichiarato l'opposizione del suo gruppo alla vicepresidenza esecutiva di Raffaele(Fdi, gruppo Ecr). Già lunedì scorso,aveva dichiarato via social: «Per noi è chiaro: nessuna vicepresidenza all'estrema destra italiana». «e i suoi - aggiunge Martusciello - continuano a minacciarecon una pistola scarica, dimenticando che l'audizione di Teresa Ribera (esecutiva spagnola, socialista, ndr) è fissata dopo quella di