Morata è in dubbio per la Spagna per un colpo alla testa

Álvaro è in dubbio per la prossima sosta della Nazionale. Il calciatore del Milan non potrà giocare la sfida contro il Cagliari, nel prossimo impegno della sua squadra in Serie A, sabato 9 novembre alle 18.00 ed è in dubbio anche per la convocazione di Luis de la Fuente. L'attaccante spagnolo ha subito un duro colpo in allenamento con il compagno di squadra Pavlovic e ha dovuto essere trasferito rapidamente in un ospedale di Milano dove resta sotto osservazione. Si esclude un infortunio grave Dopo aver eseguito una serie di test come una risonanza magnetica, ma per precauzione non giocherà la partita contro il Cagliari. Álvaro nella partita contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu.