Oasport.it - Montepremi ATP Finals 2024: quanti soldi in palio per partecipazioni, singole vittorie e successo finale

Non solo i 1500 punti per il ranking ATP: le Nitto ATPmetteranno inanche unda capogiro, che per il vincitore potrebbe arrivare fino ad oltre 4 milioni e mezzo di euro, nel caso in cui il trionfo arrivi da imbattuto nella prima fase a gironi.La semplice partecipazione, nel caso in cui un tennista disputi poi tutti i tre match previsti nella fase a gironi, porta un assegno di circa 307mila euro, ma anche essere a Torino da riserva porta in dote un premio di circa 144mila euro.Per ogni vittoria nella prima fase a gironi verranno distribuiti circa 368.000 €, mentre le cifre salgono vertiginosamente per ilin semi, che vale oltre 1 milione di euro. Pesa quasi il doppio, infine, l’assegno per ilnell’ultimo atto, che da solo vale oltre 2 milioni di euro.