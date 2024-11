Terzotemponapoli.com - Milan, incontro tra Squeri e Scaroni per lo stadio

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

traper lo“Progetto concreto, si andrà avanti”Nel corso della mattinata odierna, come comunicato dal sito ufficiale del Comune di San Donato, si è tenuto untra il primo cittadino Francescoe il presidente delPaolo. Il presidente rossonero ha accettato piacevolmente l’invito del sindaco di San Donato così da potersi confrontare in merito alle intenzioni della società meneghina sul progettoall’interno dell’area San Francesco. Tale appuntamento è stato l’occasione per chiarire e puntualizzare la situazione riguardante l’iter dell’Accordo di Programma che, intanto, continua a procedere secondo le tempistiche preventivate e per il quale è in corso la procedura relativa alla VAS, Valutazione Ambientale Strategica nella zona di San Donato.