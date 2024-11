Ilgiorno.it - Merate, frontale tra auto e furgone sulla ex Statale 36: tre i feriti, traffico bloccato

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Lecco), 7 novembre 2024 – Scontroex36 a, tra une un'. Tre i. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi trae Calco, lungo la Sp 342 dir. Il conducente di una Fiat Idea risulta abbia invaso la corsia opposta da cui arrivava l'autista di un veicolo commerciale Iveco: quest'ultimo ha provato ad evitare l'impatto, sterzando bruscamente e finendo pure fuori strada, in banchina. Non è riuscito a scongiurare l'incidente, ma probabilmente ne ha limitato i danni e le conseguenze. Tre le persone coinvolte: un 32enne, un 41enne e un 45enne. Sono stati tutti soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari della Croce bianca di. Sul posto pure i vigili del fuoco. Il paziente che ha riportato ferite più serie degli altri, sebbene non in pericolo di vita e con lesioni da una prima valutazione non gravi, su indicazione degli operatori della Sala operativa del 118, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco, nonostante quello difosse il più vicino, a pochi minuti di strada.