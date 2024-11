Materazzi | Sorpreso dall’avvio di Conte Lautaro fondamentale

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Marco, ex difensore dell’Inter, ha commentato la sfida di domenica contro il Napoli: “Il pubblico di San Siro ha già espresso ciò che pensava di Lukaku. Sicuramente riceverà qualche fischio, ma non credo che il suo ritorno sarà il principale tema della partita. Il tifoso interista è intelligente e sa riconoscere le scelte diper la sua carriera. Gli interisti hanno sempre avuto solo aspetti positivi da lui. Inter-Napoli è sicuramente una gara che potrà offrire nuove consapevolezze o rinnovarle per entrambe le squadre., in questo periodo, ha sottolineato che il progetto del Napoli è orientato verso il lungo termine, a differenza di un obiettivo immediato come lo Scudetto. Non mi aspettavo che in soli due mesi ottenesse questi risultati”.