Maldonado a NM | Napoli pronto a reagire scudetto possibile

– Ruben, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni aMagazine.Reazione a Milano dopo il ko con l’Atalanta“Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ilha disputato una partita deludente. Mi aspetto una risposta decisa nella sfida di domenica a Milano contro l’Inter. Quando arriva un passo falso, possono sorgere dei dubbi, ma va sottolineato che la squadra occupa ancora il primo posto in classifica. La partita contro la seconda in classifica a San Siro è una grande occasione per mostrare la forza della squadra e per non rischiare di essere superati. Essere primi in classifica è un segno che ilmerita questo posto. Conte sta facendo un buon lavoro, anche se l’inizio a Verona non è stato facile. Dopo quella battuta d’arresto, però, ilha mostrato grande crescita.