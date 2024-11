Donnapop.it - Lello Arena e la malattia del suo amico del cuore, un dolore che lo accompagna da sempre

Unè il custode delle più grandi verità. Per questoha deciso di scrivere il libro C’era una volta, per raccontare il suo legame professionale ma soprattutto la sua amicizia con Massimo Troisi. Questo legame, ricco di ricordi, emozioni e momenti intensi, si intreccia indissolubilmente con la lotta di Troisi contro la, un tema che ha segnato profondamente l’esistenza non solo dell’attore, ma anche di chi gli era vicino. «Una storia fatta di mille colpi di scena, di mille accadimenti strani», ha raccontatoai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio 2, sottolineando come la loro avventura artistica fosseta da eventi straordinari e imprevedibili, che riflettono la complessità del loro percorso.ha conosciuto Massimo Troisi da giovanissimo in un contesto che sembrava predestinarli a un lungo e fortunato cammino insieme.