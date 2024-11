Bergamonews.it - L’Atalanta non si ferma più: colpo anche a Stoccarda con Lookman e la prima gioia di Zaniolo

(Germania). È una grande Atalanta, una grandissima Atalanta, una di quelle che si esalta sui grandi palcoscenici, su cui ormai si trova incredibilmente a proprio agio. Un’Atalanta che a ragion veduta può pensare di avvicinarsi alle prime otto posizioni, quelle che valgono direttamente gli ottavi di finale. Perché non è tanto vincere, o meglio, sì, è vincere, mail come: autorevolezza, controllo del gioco, vastità di opzioni e sapere come e quando sfruttarle. Tutti elementi emersi nella notte di.Rispetto all’undici che non più di tre giorni fa ha annichilito il Napoli – e motivo per cui l’opzione di undici conferme era tutt’altro che remota – la scelta tecnica è per l’avvicendamento tra Ruggeri e Bellanova sulle corsie mentre davanti Retegui rientra in tandem con