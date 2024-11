Follia all’aeroporto di Fiumicino | tassista abusivo fugge dai controlli e rapisce una cliente

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Attimi di terrore edial terminal T1, dove operano “furbetti” e truffatori che ne approfittano dell’ingenuità dei turisti per spillare loro qualche euro. Ed è esattamente quello che stava facendo un Nccche, con la complicità di un’altra persona, abbordava i turisti che scendevano dagli aerei e li accompagnava alle loro destinazioni, pur non avendo alcun titolo per farlo.La stessa cosa è avvenuta per una coppia di turisti americani sulla sessantina, avvicinati dal complice fuori allo scalo romano, che erano in procinto di salire sull’auto dell’autista romano, ma in quel frangente è successo un imprevisto che ha mandato all’aria il piano dei due uomini: la presenza di vigili che stavano effettuando dei, situazione che ha dato vita ad una concatenazione di eventi davvero rocambolesca.