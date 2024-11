Lettera43.it - Ergastolo per i due assassini di Mahmoud Abdallah, il 19enne decapitato a Santa Margherita Ligure

La Corte d’Assise ha emesso una condanna all’per Kamel Abdelwahab, soprannominato Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, ritenuti colpevoli dell’omicidio premeditato di, un giovane egiziano di 19 anni, il cui corpo, nell’estate del 2023, fu ritrovato mutilato al largo di.L’efferato omicidio e il movente:voleva denunciarliDurante il processo i due imputati si sono accusati vicendevolmente, pur ammettendo in parte il movente:era diventato una minaccia per loro poiché aveva manifestato l’intenzione di denunciarli per sfruttamento lavorativo e per i mancati pagamenti. Il giovane lavorava per i due uomini in una barberia a Sestri Ponente. La decisione del ragazzo di rivolgersi alle autorità per denunciare la sua situazione avrebbe scatenato l’ira di dei, i quali, temendo conseguenze legali, hanno pianificato l’omicidio.