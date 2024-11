Tvplay.it - Donnarumma, la bocciatura non lascia dubbi: ha perso il posto

La posizione di Gigioal PSG sta prendendo una piega inaspettata: lanonalcuno. Il portiere italiano dovrà reagire subito.Le prime quattro sfide del PSG in Champions League per la stagione 2024-25 con conseguente nuovo formato hanno portato la vittoria di misura contro il Girona, la sconfitta per 2-0 in casa dell’Arsenal, il pareggio contro gli olandesi del PSV e l’amara sconfitta casalinga per 2-1 contro l’Atletico Madrid, con gli spagnoli in rimonta a pochi minuti dal gol subito., lanon: hail(LaPresse) – tvplay Infatti, i parigini sono andati in vantaggio con Emery al 14? e Molina quattro minuti dopo ha riportato i suoi nel match con l’1-1. Risultato che si è trascinato per tutto il tempo regolamentare della sfida, che i Colchoneros hanno poi portato a casa con rete a pochi istanti dal fischio finale a opera di Angel Correa su assist del compagno di squadra, Griezmann.