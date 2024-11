Sport.quotidiano.net - Carrarese Capezzi mette nel mirino il Modena: "Hanno una rosa di giocatori di alto livello"

Leonardo, metronomo del centrocampo azzurro, è già sintonizzato sul prossimo match delladi sabato al “Braglia“ contro il. "Partiamo dal presupposto che tutte le partite che ci attenderanno da qui a fine campionato rappresentano ostacoli difficili da superare, poiché questa categoria si compone di sole squadre molto forti. Per quanto riguarda il, oltre ad avere unadidall’qualitativo con molti effettivi abituati addirittura a calcare campi di Serie A, ha cambiato allenatore da poco e l’ambiente tenderà a compattarsi. Non mi sorprenderebbe trovare un clima dai toni agonistici importanti. Da parte nostra, dovremo scendere in campo consapevoli delle nostre qualità, rispettando i nostri avversari ma senza avere paura di imporre il nostro gioco alla ricerca di punti pesanti".