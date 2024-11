Gamberorosso.it - Caro Carlo Petrini, le Langhe non faranno mai la fine di Bordeaux (che comunque va meglio di quanto si dica)

L’equivoco è a monte: dalle nostre parti si parla dicome se fosse un territorio circoscritto, simile a Montalcino, Bolgheri o alle. Cade in questo qui pro quo anche, fondatore di Slow Food, quando enuncia visioni apocalittiche sul futuro delle terre del Barolo, che potrebbero andare incontro a un’esplosione della bolla speculativa simile a quella che sta travolgendo i dintorni della Gironda. La verità, però, è che, semmai dovessimo fare un raffronto tra la zona clou del vino piemontese e il bordolese, potremmo farlo solamente con zone di punta come i comuni di Pauillac, Saint Julien, Saint Estephe e Margaux nel Medoc, oppure Saint Emilion e Pomerol sulla riva destra. Enclavi di modesta misura in una galassia gigante: meno di 10mila ettari a fronte dei quasi 100mila dell’intero comprensorio bordolese.