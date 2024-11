Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: le 'manite' di Venè e Scarpa, leader intoccabili

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

La Spezia, 7 novembre 2024 – Non si incontreranno nello scontro diretto se non all'undicesima giornata, però ora che siamo alla sesta, Leta Scp e Avosa guidano ancora a punteggio pieno il Girone 1 del campionato calcistico a 7 delladella Spezia e della Valdimagra. Nello stesso raggruppamento risale la Locanda Alinò e il miglior goleador è Lucadei Good Boys, che ne infila 5 nella porta del Levanto, sempre ultimo in classifica. GIRONE 1 Risultati: Real Dlf Pizzeria Chiara-Ristorante Pin Bon 2-11 (Musetti Andrea, Maggiani Simone; Gravina Pietro (4), Ardovino Davide (3), Sbardella Siniscalchi Tommaso Marco, Greco Luciano, Dada' Simone, Carbone Federico), Saja Srl-Avosa 3-5 (El Caidi Hicham, Chierici Tommaso, El Caidi Kamal, Llozhi Emirjon; El Khir Oussama (2), Meta Donad, Llozhi Emirjon, Porpora Francesco), Sesta Godano-Realchiappa Progetto Appalti non disputata, Locanda Alinò-La Gira O.