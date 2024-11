Gaeta.it - Booking: un’impressionante crescita nella vendita di biglietti aerei

Facebook WhatsAppTwitterha registrato un notevole incremento del 40%didurante il trimestre estivo, un risultato eccezionale che ha portato il totale a 13 milioni divenduti. Questo numero rappresenta un significativo aumento rispetto ai 9 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso e ai 6 milioni del 2022. La piattaforma, nota principalmente per la prenotazione di alloggi, sta ora ampliando la sua offerta, diventando sempre più una vera agenzia di viaggi a tutto tondo.La strategia disi basa sulla sua consolidata posizione nel mercato dell’ospitalità per attrarre clienti verso il settore aereo, un’area in cui ha tradizionalmente avuto un ruolo marginale ma che sta rapidamente guadagnando terreno. Questa espansione non solo ha ampliato il suo mercato, ma ha anche rafforzato il suo modello di business, creando sinergie tra le prenotazioni di alloggi e voli.