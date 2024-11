Bisceglie al via la nuova edizione del Cantatour | l’8 novembre al Teatro Politeama

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Prende il via dal’2024 del, l’evento itinerante organizzato da Telebari e Radiobari, co-finanziato da Pugliapromozione, che dall’8 al 22porterà la musica e il divertimento in quattro città della regione. L’appuntamento con la prima serata è previsto per venerdì 8aldi; a intrattenere il pubblico sarà Renato Ciardo con il supporto della voce fuori campo di Silvia De Sandi. In un evento a metà tra il Karaoke e la Corrida, l’obiettivo è quello di mettere al centro il pubblico, invitando i presenti a cantare sul palco i loro brani preferiti, rendendoli così i veri protagonisti della serata. L’evento, completamente gratuito, è anche l’occasione per portare in Puglia i grandi nomi della musica e del cantautorato italiano.