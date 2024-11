Lopinionista.it - Bersani rinvia il tour: “Ho un problema di salute che mi obbliga a fermarmi”

BOLOGNA – “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere undiche mi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete”. Così sui suoi canali social Samuele.“Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di unche anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo”, aggiunge il cantante romagnolo. “Doverre di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c’è alternativa a questa decisione.